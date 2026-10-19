Sarà la sfida di San Siro tra Inter e Shakhtar Donetsk la terza partita di Champions League che sarà proposta in esclusiva su Prime Video mercoledì sera. La copertura televisiva inizierà alle 19.30, con un ampio prepartita direttamente dallo Stadio San Siro. A raccontare l’avvicinamento alla sfida saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio, protagonisti delle analisi e degli approfondimenti prima del calcio d’inizio. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo saranno presenti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video spazio invece all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

Al termine dell’incontro, dalle ore 23.30, andrà in onda l’Highlights Show, condotto da Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi, con interviste, analisi e i momenti più importanti delle altre partite della competizione.