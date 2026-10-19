Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport, Fabrizio Ravanelli ha parlato a lungo della situazione della Juventus, ma poi ha toccato il discorso legato alla nazionale italiana e ai suoi attaccanti.
"Credo molto in Kean e Pio Esposito, sono molto forti fisicamente e possono giocare insieme - afferma -. Esposito è molto forte in area, mentre Kean attacca tantissimo la profondità ed è molto veloce, tiene botta anche contro difensori molto forti. Questo dà una certa tranquillità alle nostre speranze di tornare ad alti livelli. La nazionale ha qualità, non è così scarsa. Credo tantissimo in queste due punte, con un centrocampo di grande qualità perché Tonali e Barella non sono secondi a tanti. Altri stanno venendo fuori, giovani veramente forti, abbiamo un portiere tra i migliori al mondo. Secondo me la nazionale è pronta a tornare sul tetto mondiale o europeo".
"I quattro ko delle italiane in Champions? Credo sia stato un caso, abbiamo squadre che possono fare bella figura come Roma e Inter. Già questa settimana riprenderemo il cammino", ha poi aggiunto Ravanelli.
Autore: Antonio Di Chiara
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