La Repubblica parla di 'bastone e carota' per descrivere il metodo utilizzato da Cristian Chivu per gestire il gruppo nel momento più basso della stagione dell'Inter, causato dall'inaspettato ko contro il Club Brugge in Europa. Il tecnico romeno ha usato metaformicamente il bastone nell'intervallo del match contro il Bologna, sul parziale di uno a uno, dopo un primo tempo in cui i nerazzurri hanno mostrato le ormai solite fragilità difensive prima di ristabilire l'equilibrio grazie a un'incornata imperiosa di Marcus Thuram.

E' in quel frangente che Chivu ha perso la voce, tanto che davanti alle tv e in conferenza stampa si è presentato il suo vice, Aleksandar Kolarov, per analizzare il 3-1 finale del Dall'Ara. La vittoria. unita alla domenica di riposo concessa ai giocatori da Chivu, ha regalato quella serenità necessaria all'ambiente per affrontare il prossimo impegno in calendario, l'incrocio delicato con lo Shakhtar, visto che dopo due giornate della League Phase di Champions la classifica piange con zero punti fatti. Per la sfida di mercoledì, spiegano i colleghi, verrà dato spazio ai giocatori che sono stati decisivi nella rimonta di sabato scorso. Resta un dubbio in porta, con la possibilità del debutto assoluto in gare ufficiali di Ivan Provedel.