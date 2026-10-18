Al Dall'Ara è arrivata un'altra vittoria in rimonta per la formazione di Chivu, che ha avuto la meglio del Bologna solamente al termine di un secondo tempo straripante sul piano prestazionale. Sky Sport riferisce un retroscena: Chivu si era arrabbiato dopo il brutto primo tempo, un po' sulla scia dell'Oimpico. Il tecnico non ha poi parlato nel post-partita a causa della mancanza di voce in seguito alle urla spronate nel corso della partita.