Archiviata la sconfitta interna contro il Como, che ha acuito la difficile situazione di classifica, Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha programmato un allenamento di scarico post partita. Il programma di allenamenti proseguirà poi domani, con la prima seduta di preparazione vera e propria in vista del match di domenica pomeriggio contro l'Inter a San Siro.