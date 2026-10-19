Archiviata la sconfitta interna contro il Como, che ha acuito la difficile situazione di classifica, Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha programmato un allenamento di scarico post partita. Il programma di allenamenti proseguirà poi domani, con la prima seduta di preparazione vera e propria in vista del match di domenica pomeriggio contro l'Inter a San Siro. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 18:44
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.