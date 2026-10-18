La Roma può lottare per lo Scudetto con l'Inter? Marten De Roon, centrocampista dei giallorossi, ha parlato così a SportMediaset circa questa possibilità: “Stimo il Mister e sono d’accordo con lui. Non dobbiamo avere troppe aspettative. Noi vogliamo vincere e arrivare in alto, ma con il nostro percorso che deve procedere di partita in partita. Verso aprile-maggio vedremo dove siamo arrivati”.

Sezione: News / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 23:54
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione