La Roma può lottare per lo Scudetto con l'Inter? Marten De Roon, centrocampista dei giallorossi, ha parlato così a SportMediaset circa questa possibilità: “Stimo il Mister e sono d’accordo con lui. Non dobbiamo avere troppe aspettative. Noi vogliamo vincere e arrivare in alto, ma con il nostro percorso che deve procedere di partita in partita. Verso aprile-maggio vedremo dove siamo arrivati”.