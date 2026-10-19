In attesa di riprendere un cammino europeo in linea con le ambizioni, l'Inter di Cristian Chivu ha cominciato il campionato 2026/27 con un passo spedito, prima in classifica assieme alla Roma e tuttora imbattuta, lasciando per strada solo un pareggio e raccogliendo poi sei vittorie.

"Lo score di quest’anno porta a galla due indicazioni da non sottovalutare nell’analisi che riguarda la squadra di Chivu - sottolinea oggi il Corriere dello Sport -: la grande determinazione nel provare ad aprire una striscia di campionati vinti di fila, cosa che non riesce a nessuno in Italia dal 2019/20 con la Juventus che vinse il nono scudetto consecutivo, e la capacità di rialzarsi dopo le sconfitte, senza lasciarsi trascinare dalla delusione per la complicazione del percorso Champions. L’allenatore rumeno, che ovviamente punta a togliersi le sue soddisfazioni anche in campo internazionale e sa che dal rendimento in Europa passa anche il voto della stagione, intanto ha scongiurato che nello spogliatoio s’insinuasse la «sindrome della vittoria», come l’aveva chiamata Marotta a inizio stagione. L’Inter non è affatto appagata. Per questo bisognerà adeguare il rendimento in Europa a quello già straordinario in Serie A".