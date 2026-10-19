Henrikh Mkhitaryan sarà il grande ex di Inter-Shakhtar Donetsk. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, l'armeno "è stato lanciato nel grande calcio proprio dal club di Donetsk, che all'epoca poteva ancora giocare a casa propria, alla Donbass Arena, poi dilaniata dalle due guerre che hanno devastato l'area".

Non solo. Mkhitaryan ha giocato anche nel Metalurg, un anno prima del trasferimento allo Shakhtar, dove poi è rimasto per tre anni dal 2010 al 2013. Lasciò l'Ucraina per trasferirsi al Borussia Dortmund, nel 2019 il passaggio alla Roma in Italia, da dove l'Inter lo ha prelevato a parametro zero dopo tre anni.