In virtù del gol segnato al Tardini, nel Monday Night Match di Serie A tra Torino e Parma, Giovanni Simeone è diventato uno dei tre giocatori a mettere il suo nome nel tabellino marcatori in ciascuna delle ultimi undici stagioni di campionato, ovvero dall'annata 2016-17, quella del suo esordio in Italia. Nello stesso arco temporale, l'impresa è riuscita pure a Piotr Zielinski (Napoli e Inter) e a Matteo Politano (Sassuolo, Inter e Napoli). Lo evidenzia Opta.