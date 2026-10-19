In virtù del gol segnato al Tardini, nel Monday Night Match di Serie A tra Torino e Parma, Giovanni Simeone è diventato uno dei tre giocatori a mettere il suo nome nel tabellino marcatori in ciascuna delle ultimi undici stagioni di campionato, ovvero dall'annata 2016-17, quella del suo esordio in Italia. Nello stesso arco temporale, l'impresa è riuscita pure a Piotr Zielinski (Napoli e Inter) e a Matteo Politano (Sassuolo, Inter e Napoli). Lo evidenzia Opta

Sezione: Stats / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 22:21
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.