Superato lo scoglio Bologna, con la quarta rimonta in campionato da situazione di svantaggio, per l'Inter si torna ad affrontare lo spauracchio europeo. In Champions League finora le cose non sono andate bene, la classifica recita zero punti e se l'obiettivo, condiviso, è raggiungere quota 16 serviranno 5 vittorie e un pareggio. Margine d'errore, sottolinea la Gazzetta dello Sport, quasi nullo per i nerazzurro.

L’esordio

Dopo le fatiche contro il Bologna, Cristian Chivu prepara numerose novità per la sfida con lo Shakhtar. La più significativa riguarda la porta, dove è atteso l’esordio di Ivan Provedel, destinato a giocare anche contro la Fiorentina domenica. La scelta rientra in un piano concordato per testare il portiere, fermo dal 4 marzo per infortunio qando era ancora in forza alla Lazio, e non rappresenta una bocciatura di Josep Martinez, reduce da prestazioni negative in Champions ma rivalutato in campionato.

Energia e rotazioni

Hakan Calhanoglu e Andy Diouf sono pronti a tornare titolari, mentre Carlos Augusto, decisivo contro il Bologna con un gol e un assist, insidia Federico Dimarco. Il brasiliano potrebbe anche giocare insieme al compagno, qualora Chivu decidesse di concedere un turno di riposo ad Alessandro Bastoni. In attacco, con Lautaro Martinez assente e Marcus Thuram confermato, resta da scegliere il partner del francese tra Pio Esposito e Anfe Bonny. Quest’ultimo, pur non avendo ancora iniziato una partita da titolare in stagione, è favorito grazie alla sua efficacia da subentrato e ai tre gol già segnati tra campionato e Champions League. Le rotazioni porterebbero a 21 titolari diversi nelle prime dieci partite stagionali. Una strategia che riflette la volontà di valorizzare l’intera rosa, come sottolineato da Barella, per mantenere alta l’intensità e preservare le energie nel momento più delicato della stagione.