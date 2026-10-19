Dopo un inizio di stagione caratterizzato da un utilizzo limitato del VAR, le ultime giornate hanno riacceso le polemiche. Come evidenzia La Repubblica, allenatori e società lamentano una mancanza di uniformità nelle decisioni arbitrali e chiedono maggiore chiarezza sulle interpretazioni regolamentari.

Il caso De Marco

Il problema riguarda anche l’assenza di un referente operativo per i club. Andrea De Marco, ex arbitro scelto per ricoprire questo ruolo, non è attualmente operativo a causa delle tensioni con il designatore Daniele Orsato. Quest’ultimo avrebbe preferito il suo fedelissimo Eugenio Abbattista, sul quale però diversi club avevano posto il veto.

Società senza risposte

La mancata operatività di De Marco lascia le società senza un interlocutore per chiedere chiarimenti sulle decisioni arbitrali e sull’utilizzo della tecnologia. In una stagione segnata da cambiamenti nel metro del VAR, il nodo principale resta quindi la mancanza di un confronto chiaro e condiviso.