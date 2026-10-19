Dopo un inizio di stagione caratterizzato da un utilizzo limitato del VAR, le ultime giornate hanno riacceso le polemiche. Come evidenzia La Repubblica, allenatori e società lamentano una mancanza di uniformità nelle decisioni arbitrali e chiedono maggiore chiarezza sulle interpretazioni regolamentari.

Il caso De Marco

Il problema riguarda anche l’assenza di un referente operativo per i club. Andrea De Marco, ex arbitro scelto per ricoprire questo ruolo, non è attualmente operativo a causa delle tensioni con il designatore Daniele Orsato. Quest’ultimo avrebbe preferito il suo fedelissimo Eugenio Abbattista, sul quale però diversi club avevano posto il veto.

Società senza risposte

La mancata operatività di De Marco lascia le società senza un interlocutore per chiedere chiarimenti sulle decisioni arbitrali e sull’utilizzo della tecnologia. In una stagione segnata da cambiamenti nel metro del VAR, il nodo principale resta quindi la mancanza di un confronto chiaro e condiviso.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 11:56
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.