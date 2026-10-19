L'Inter ha vinto e allora non se ne parla. Ma non può e non deve essere così, soprattutto quando qualcuno viene meno ai propri... Doveri.

In Bologna-Inter, infatti, è capitato ancora che una scelta arbitrale palesemente errata non andasse a incidere sul risultato finale (in questo campionato è già accaduto in Inter-Napoli). Sotto la lente di ingrandimento il rigore non assegnato per fallo di Darmian su Thuram, ma non solo...