Ange-Yoan Bonny è pronto a fare il salto di qualità. Nonostante l'ottimo avvio di stagione, in relazione ai minuti giocati, l'attaccante non è mai partito dal 1' da agosto ad oggi. "Potrebbe avere la sua prima chance da titolare in questa stagione - si legge sul Corriere dello Sport -. Fin qui quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto e il gol siglato a Bologna per blindare il successo ha fatto salire ulteriormente le sue chance. Da subentrato ha fatto centro contro la squadra di Palladino così come aveva già fatto quest'anno contro Udinese e Bruges, ma allo stesso tempo è sempre stato buttato nella mischia da Chivu a gara in corso a parte la trasferta di Cagliari (panchina per 90')".

"Chivu per lo Shakhtar ovviamente non ha ancora deciso la coppia titolare - si legge ancora -, ma Bonny ha ottime chance per poterci essere fin dall'inizio, anche perché lì davanti con l'infortunio di Lautaro sono rimasti in tre e i dubbi su chi schierare si riproporranno per tutte le prossime partite. Da oggi alla Pinetina se ne saprà di più, anche in base alle reali condizioni fisiche e alla stanchezza rimasta nelle gambe dopo l'ultima settimana caratterizzata da tre partite. Quello contro il Bruges è stato il suo primo squillo europeo, ma Bonny vuole un ricordo più dolce vista la sconfitta poi maturata a San Siro contro i belgi".