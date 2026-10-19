Caso di cronaca allo stadio Dall'Ara di Bologna nell'intervallo della partita tra i felsinei e l'Inter. A segnalarlo è il Quotidiano Sportivo nella versione online. "Con le squadre negli spogliatoi per l’intervallo, un grosso faro, tipo cantiere (circa trenta per trenta centimetri), si è staccato dalle travi d’acciaio che incorniciano esternamente a Curva Bulgarelli, precipitando a terra sfiorando un tifoso appoggiato alla balaustra della balconata più alta, ad un solo metro dal luogo dell’impatto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la zona è stata messa subito in sicurezza dagli steward posizionatisi immediatamente sul posto", si legge.

"L’episodio, visto anche la grande attenzione mediatica sulla realizzazione del nuovo impianto cittadino nella zona del Polo fieristico, riaccende inevitabilmente i riflettori sulle condizioni di un impianto storico, quasi centenario, e ormai logorato dal tempo. Non è purtroppo la prima volta che accadono situazioni similari, anche se tutte di minore rilevanza. Di recente si erano già verificati distacchi di piccoli calcinacci e frammenti di cemento armato lungo i camminamenti, accompagnati da fastidiose infiltrazioni d’acqua nelle aree coperte durante i giorni di pioggia".