Graziano Cesari, nella moviola di Pressing, bacchetta Daniele Doveri per la prestazione arbitrale durante Bologna-Inter, in particolare con riferimento al rigore non accordato a Thuram, addirittura ammonito per simulazione.
"Doveri è stato molto meno preciso di altre volte - dice Cesari - Al 60' ammonisce per simulazione Thuram ed è una situazione che non esiste. C'è un contatto con Darmian e Doveri va deciso con il giallo. Quando c'è un contatto non può mai esserci simulazione e il contatto c'è tutto. Il Var non può intervenire sul provvedimento disciplinare in questo caso, ma può intervenire sul rigore. Se fosse stata seconda ammonizione, però, sarebbe dovuto intervenire togliendo il giallo e dando il rigore. Pensiamo anche se il giocatore fosse stato in diffida. Quando è successo a Oristanio, Orsato lo ha detto: era rigore. Stessa identica cosa".
Autore: Antonio Di Chiara
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