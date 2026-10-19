Un gol a 40 secondi dal suo ingresso, il più veloce di un subentrato interista dall’ottobre del 2021 (Dzeko dopo 33 secondi col Sassuolo). Carlos Augusto ha confermato al Dall'Ara di vivere un momento d'oro, aggiungendo un assist alla prestazione, come sottolinea oggi Tuttosport.
"Sinora, tra campionato e Champions ha giocato 348’, segnando 3 gol e fornendo 2 assist, con una percentuale di passaggi forniti del 92% e di cross riusciti su azione del 42% - sono i numeri riportati dal quotidiano - Nonostante tutto Carlos Augusto, che si aspettava di giocare di più e dal 1’ col Real e col Brugge, proverà a vincere la sfida di passare da vero co-titolare a giocatore dell’undici di partenza nei big match. Il prossimo derby e questo mercoledì a San Siro verrà visionato da alcuni emissari del Brasile – come i connazionali dello Shakhtar Donetsk – e potrebbe essere chiamato da Ancelotti contro Giappone e Singapore. E nel frattempo potrebbe anche ottenere il meritato rinnovo. L’Inter ha offerto sinora 3.3 milioni, bonus compresi, sino al 2030, la richiesta è una base da 3.5 milioni più bonus sino al 2031. A stretto giro è previsto un incontro tra l’entourage di Carlos Augusto e Baccin per provare ad assecondare la volontà comune: quella di proseguire insieme l’avventura nerazzurra".
Autore: Antonio Di Chiara
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