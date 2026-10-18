Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il grandissimo successo ottenuto sul campo della Juventus: "Per me è facile allenare, la classifica non bisogna guardarla e ora testa al Parma perché non siamo abituati a stare lì sopra. Se ci alleniamo in un certo modo possiamo sorprendere, la mentalità e la voglia era importante. Oggi abbiamo fatto uno step maggiore a livello di mentalità", ha detto. I biancocelesti hanno appaiato l'Inter in cima alla classifica, ma Gattuso ha voluto predicare calma.