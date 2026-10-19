Il calendario fitto costringe Cristian Chivu a lavorare in termini di turnover. Inoltre, alcuni giocatori con minutaggio alto sono rimasti almeno inizialmente in panchina contro il Bologna e sono quindi pronti a tornare sul terreno di gioco per la fondamentale sfida contro lo Shakhtar. Vedi Hakan Calhanoglu.

"Certo il rientro dal primo minuto in cabina di regia - secondo il Corriere dello Sport - con Barella ancora alla sua destra e la bagarre per un posto a sinistra: se lo contendono Sucic, Mkhitaryan e Zielinski, ma è probabile che Chivu scelga uno tra il croato e l'armeno, riservandosi di giocarsi magari il jolly polacco a gara in corso, provando a gestire Calhanoglu anche per le prossime partite. Carlos Augusto, migliore in campo al Dall'Ara, scalpita e in cuor suo sa già che le possibilità di essere titolare in Champions League, dove tra l'altro ha già segnato al Real Madrid, sono assolutamente alte. Resta da capire soltanto in quale zona di campo. Il brasiliano potrebbe agire al posto di Dimarco, ma al momento è anche l'unica alternativa ai tre titolari in difesa e potrebbe anche far rifiatare Bastoni nell'unica variazione del terzetto rispetto alle ultime gare. In porta potrebbe essere arrivato il momento del debutto ufficiale per Ivan Provedel".