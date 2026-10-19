Mercoledì 21 ottobre, in occasione della partita tra Inter e Shakhtar Donetsk valevole per la UEFA Champions League, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, d’intesa con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, sia negli esercizi fissi sia presso gli ambulanti. Resta consentito l’ordinario consumo con servizio al tavolo.

Il provvedimento è finalizzato ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e a prevenire possibili turbative dell’ordine pubblico legate all’abuso di bevande alcoliche. Il divieto sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 24 del 21 ottobre, nella zona Centro, nella zona Darsena e Navigli, nella zona Sempione e nella zona di Corso Como e, dalle ore 12 alle ore 24 dello stesso giorno, nella zona di San Siro e dintorni.