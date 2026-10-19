Nelle vesti di doppio ex di turno, l'ex calciatore Massimo Paganin ha risposto alle domande del Corriere di Bologna sulla partita di sabato scorso al Dall'Ara tra felsinei e Inter: "Mi è piaciuto il Bologna del primo tempo: aggressivo, ha preso l’Inter nella prima costruzione, ha giocato alto. Tutto questo mentre stai cambiando sistema di gioco. Non potendo mantenere quell’intensità per 90 minuti, contro la squadra più forte e attrezzata del campionato, ci sta che poi perdi. Il Bologna però è sulla strada giusta, deve riprendersi dall’uscita di Italiano e dalla falsa partenza, dobbiamo contestualizzare bene tutto per leggere la partita di sabato".