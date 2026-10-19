Daniele Adani è molto critico nel suo intervento nel corso de La Domenica Sportiva dopo la vittoria dell'Inter sul Bologna. L'analisi si sofferma molto di più sul primo tempo disputato dalla squadra di Cristian Chivu che non sul secondo, quello in cui si è materializzato il successo.

"Il primo tempo a Bologna è stato molto negativo. Sin dal 1' c'è una certa rilassatezza, poca capacità di reagire. L'Inter non paga a sufficienza perché è molto più forte degli avversari. Sul gol di Pobega, perde palla Luis Henrique e Bisseck rimane a metà strada tra intercettare o scappare all'indietro, Akanji tra scalare e guardare. E arriva il gol. Su un fallo laterale escono Bastoni e Barella fuori tempo, poi su rimpallo c'è da rientrare, non guardare. Quando Pobega prende la traversa, l'Inter sale ma non guarda e non reagisce ai rimbalzi. Ancora, dopo l'1-0, Barella perde palla e Zortea si trova da solo davanti a Martinez. Poi nel secondo tempo ha dominato, ma l'Inter in A si permette questi errori perché riesce a rimediare. Col Bruges in Champions ha preso quattro gol".