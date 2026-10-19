Marcus Thuram ha preso un passo da leader. gol e assist in serie, come nei campionati top in Europa stanno riuscendo a fare in pochissimi, guardando all'aggregato tra segnature e passaggi vincenti. Un dato che oggi sottolinea Tuttosport.

"Nonostante abbia perso per infortunio e ritardo di condizione tre partite fra la fine del campionato scorso e quello attuale, Thuram con la rete di Bologna ha raggiunto un certo Lamine Yamal in una statistica curiosa. Da aprile a oggi, prendendo in esame solamente le partite dei cinque campionati top in Europa, il centravanti dell’Inter è l’unico insieme all’asso spagnolo ad aver messo insieme almeno 10 gol e 5 assist. Lamine Yamal in 12 gare ha collezionato 10 reti e 8 assist, Thuram nello stesso arco di incontri, 10 gol e 5 passaggi vincenti. Nessuno fra i big europei ha saputo tenere un ritmo simile. C’è chi ha segnato ovviamente di più come Haaland (13 gol) o Raphinha (14), ma non ha saputo incidere anche con gli assist (1 per il norvegese, 3 per il brasiliano). Per dire: Harry Kane è fermo a quota 9 più 5; Mbappé 9 più 3. C'è ovviamente un però ed è lì che ora Thuram dovrà saper cambiare il vento, ovvero in Champions. Con Real Madrid e Brugge il francese non è riuscito a emergere, a differenza invece di Lautaro, ultimo ad arrendersi nei due ko. Ma il "Toro" mercoledì contro lo Shakthar, partita che l'Inter a San Siro non potrà fallire, non ci sarà".