Dopo aver bagnato il proprio debutto in Champions League con una vittoria clamorosa in quel di Eindhoven, l'Union Saint-Gilloise prosegue la sua corsa anche in campionato superando sul proprio terreno il Genk allo sprint. Vantaggio dei gialloblu al 10' firmato da Promise David, poi al 56' i padroni di casa trovano il pareggio con Jun'ya Ito. Al minuto 94, però, Rob Schoofs firma dagli undici metri il gol della vittoria dell'URSG, che ora vola a più sei, con una partita in più, sul Sint-Truiden secondo in classifica. 

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 21 settembre 2025 alle 16:05
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
