II Borussia Dortmund non va oltre l'1-1 in casa dell'Amburgo, sprecando una grande occasion per avvicinarsi alla vetta della classifica occupata dal Bayern Monaco, fermato oggi dall'Union Berlino sul risultato di 2-2.  

La squadra giallonera, avversaria dell'Inter in Champions League, va in vantaggio Chukwuemeka nella ripresa, ma subisce il gol del pari al 97esimo da Konigsdorffer. Il Borussia sale a quota 21 punti in classifica e resta a -7 dalla vetta. 

