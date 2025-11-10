Mentre i campionati nazionali e continentali vanno in pausa, quantomeno a livello di club, per le soste Nazionali, il board dell'Atletico Madrid, squadra che ospiterà l'Inter il prossimo 26 novembre per la quinta sfida di Champions League, ha trovato l'accordo per la cessione delle quote di maggioranza del club. A renderlo noto è la stessa società calcistica madrilena che attraverso i canali ufficiali rende nota la fumata bianca raggiunta tra Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e fondi gestiti da Ares Management con Apollo Sports Capital, fondo newyorkese di investimento sportivo di Apollo che rileverà il 55% delle quote del club.

"L'Atlético de Madrid e i suoi principali azionisti - Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e fondi gestiti da Ares Management - hanno raggiunto un accordo affinché Apollo Sports Capital ("ASC"), società globale di investimento sportivo di Apollo (NYSE: APO), diventi l'azionista di maggioranza del nostro club.

Come parte dell'accordo, Miguel Ángel Gil ed Enrique Cerezo continueranno a guidare l'Atlético de Madrid rispettivamente come amministratore delegato e presidente, e rimarranno azionisti, garantendo la continuità e la visione del progetto e la sua leadership. Sotto la sua guida negli ultimi due decenni, l'Atlético de Madrid si è affermato come una delle squadre di calcio di maggior successo e riconosciute d'Europa, ottenendo continui successi sportivi, espandendo il suo marchio in tutto il mondo e rafforzando il suo impegno con la comunità.

L'investimento di ASC rafforzerà la posizione del nostro club tra l'élite del calcio e sosterrà la nostra ambizione di offrire successi a lungo termine per i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo. Come investitori a lungo termine, ASC e gli attuali azionisti collaboreranno con la direzione dell'Atlético de Madrid per rafforzare la solidità finanziaria del club, la sua competitività sportiva e il suo contributo alla comunità.

Gli azionisti prevedono di contribuire con nuovi capitali per sostenere i piani a lungo termine del club, compresi ulteriori investimenti nelle squadre dell'Atlético de Madrid e in importanti progetti infrastrutturali. Tra questi c'è lo sviluppo della Città dello Sport, un nuovo centro sportivo e di intrattenimento vicino allo Stadio Riyadh Air Metropolitan. L'obiettivo di questo progetto è diventare una destinazione di riferimento mondiale per lo sport, il tempo libero, la cultura e l'attività comunitaria. Grazie alla vasta esperienza di Apollo nel settore dello sport, dei media e dell'intrattenimento, ASC aspira a creare un centro urbano dinamico, trasformativo e multidisciplinare al servizio dei madrileni.

L'investimento di Apollo Sports Capital è soggetto al rispetto delle normali condizioni di chiusura, comprese le autorizzazioni normative, e dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2026. Dopo la chiusura dell'operazione, l'Atlético de Madrid, tra cui l'Atlético de San Luis e l'Atlético Ottawa, diventerà proprietà di maggioranza di Apollo Sports Capital; Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e i fondi gestiti da Ares Management rimarranno azionisti di minoranza. I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi pubblici" si legge nella nota.