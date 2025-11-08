Si arresta il momento magico dell'Arsenal. I Gunners, avversari dell'Inter in Champions League e primi in classifica a punteggio pieno con i nerazzurri e con il Bayern Monaco, si sono fatti raggiungere in pieno recupero dal Sunderland.

Dopo l'iniziale vantaggio di Ballard, l'Arsenal ha ribaltato il risultato nella ripresa grazie alle reti di Saka e Trossard. Poi il 2-2 definitivo di Brobbey al 94esimo minuto.

La squadra di Arteta sale così a quota 26 punti, a +7 sul City e a +8 sul Liverpool. Domani le due squadre si sfideranno per cercare di avvicinarsi alla vetta.