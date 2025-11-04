Trasferta madrilena per l'Union Saint-Gilloise, atteso dall'Atletico Madrid al Metropolitano dopo l'ultima pesante sconfitta rimediata nella gara contro l'Inter. Kamiel Van de Perre, centrocampista della squadra gialloblu, prova a caricare il gruppo per l'impegno coi Colchoneros: "Giochiamo ogni partita per vincere... Se non andiamo lì per vincere la partita, non dovremmo nemmeno andarci. Ma soprattutto, dobbiamo mantenere la calma. Dopodiché, dobbiamo essere realisti. Abbiamo perso due volte per 4-0. Ma se siamo intelligenti, potremo avere delle occasioni. Sarà difficile, ma se vogliamo passare il turno, dobbiamo fare punti".

Nonostante le pesanti sconfitte subite in Champions League in questa stagione, non si avverte l'esigenza di cambiare tutto: "Dopo le partite contro Newcastle, Inter e Bruges, molti pensavano che stessimo attraversando un periodo difficile. Ma abbiamo mantenuto la stessa mentalità e continueremo a comportarci come abbiamo fatto dall'inizio dell'anno. Dobbiamo concretizzare le nostre occasioni. E se segniamo, sappiamo difendere, e poi anche contro le grandi squadre possiamo essere molto forti. Ma per me, quello che ci manca è segnare gol. È vero che Newcastle e Inter hanno più qualità di noi, ma la differenza principale è che loro capitalizzano le loro occasioni e noi no".