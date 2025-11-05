Non solo l’Inter in campo stasera in Champions League. Arriva la prima vittoria stagionale per l’Atalanta in Europa, con gli orobici che battono 1-0 il Marsiglia di De Zerbi. Decide un gol di Samardzic realizzato quasi allo scadere. Tutto facile per il Manchester City che si è imposto per 4-1 sul Borussia Dortmund. Decisiva una doppietta di Foden, un gol del solito Haaland e il sigillo finale di Cherki, mentre Anton ha segnato l’unica rete per i gialloneri. Colpo esterno del Galatasaray che vince per 3-0 in casa dell’Ajax grazie a una tripletta di Osimhen. Successo fuori casa anche per il Bayern Leverkusen che si impone in casa del Benfica grazie a un gol di Schick.

Il Newcastle si impone per 2-0 sull’Athletic Bilbao, mentre Club Brugge e Barcellona danno vita a un pirotecnico 3-3. Di seguito il riepilogo della serata:

Champions League, i risultati delle 21 
Ajax - Galatasaray 0-3
59' Osimhen (G), 65' rigore Osimhen, 78' rigore Osimhen (G)
Benfica - Bayer Leverkusen 0-1
65' Schick (BL)
Club Brugge - Barcellona 3-3
6' Tresoldi (CB), 8' Ferran Torres (B), 17' Forbs (CB), 61' Yamal (B), 64' Forbs (CB), 77' autogol Tzolis
Inter - Kairat Almaty 2-1
45' Lautaro Martinez (I), 55' Arad (K), 67' Carlos Augusto (I)
Manchester City - Dortmund 4-1
22' Foden (M), 29' Haaland (M), 57' Foden (M), 72' Anton (B), 91' Cherki (M)
Marsiglia - Atalanta 0-1
90' Samardzic (A)
Newcastle - Athletic Bilbao 2-0
11' Burn (N), 49' Joelinton (N)

