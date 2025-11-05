Non solo l’Inter in campo stasera in Champions League. Arriva la prima vittoria stagionale per l’Atalanta in Europa, con gli orobici che battono 1-0 il Marsiglia di De Zerbi. Decide un gol di Samardzic realizzato quasi allo scadere. Tutto facile per il Manchester City che si è imposto per 4-1 sul Borussia Dortmund. Decisiva una doppietta di Foden, un gol del solito Haaland e il sigillo finale di Cherki, mentre Anton ha segnato l’unica rete per i gialloneri. Colpo esterno del Galatasaray che vince per 3-0 in casa dell’Ajax grazie a una tripletta di Osimhen. Successo fuori casa anche per il Bayern Leverkusen che si impone in casa del Benfica grazie a un gol di Schick.

Il Newcastle si impone per 2-0 sull’Athletic Bilbao, mentre Club Brugge e Barcellona danno vita a un pirotecnico 3-3. Di seguito il riepilogo della serata: