"Siamo in una competizione dove vale solo vincere", ha detto l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone in conferenza stampa alla vigilia dell'eurogara contro l'Union Saint Gilloise, valida per la quarta giornata di Champions League. "E dal momento in cui vinci, hai più motivi per farlo - ha continuato -. Le critiche ci saranno sempre e fanno parte di tutto ciò che circonda il mondo che viviamo. Ho sempre visto la squadra alla ricerca del miglioramento e penso che abbiamo molto margine. Più velocemente si adatteranno i nuovi arrivati, più ci evolveremo in meglio".

"Abbiamo bisogno di vincere. Per poter continuare in Champions, ai posti che il club merita, la squadra ha bisogno che la gente sia entusiasta, abbiamo bisogno di loro e devono sapere di essere molto importanti quando giochiamo in casa. In linea di principio, la cosa più importante è vincere. Poi, tutto ciò che può accadere dopo il trionfo sarà sempre qualcosa che volge al meglio, l'importante è chiaro che sia vincere" ha continuato prima di rispondere sulla formazione.

Turnover?

"Dobbiamo vincere. Cercheremo di mettere i giocatori che riteniamo in condizioni di vincere la partita".

Sull'avversario:

"Al momento, vista la posizione, abbiamo bisogno di punti. Questo di dà già motivazione e responsabilità. Troveremo una squadra che cerca di sfruttare la sua velocità, chiudendosi per poi uscire con i suoi velocisti per cercare di far male. È una squadra che ha cambiato allenatore tre o quattro settimane fa e guardando al loro percorso in Champions League ha gareggiato molto bene nella prima partita con il PSV e nel match con l'Inter ha giocato molto bene fino al 40esimo, quando ha incassato il primo gol da palla inattiva. Poi, cambia la partita ed è andata molto favorevolmente all'Inter".