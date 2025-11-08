Quarta vittoria consecutiva per l'Atletico Madrid in Liga. La squadra di Simeone, avversaria dell'Inter in Champions, ha battuto 3-1 il Levante, salendo così a quota 25 punti e momentaneamente al secondo posto in classifica.

Decisiva una doppietta di Griezmann nella ripresa. Il primo tempo si era chiuso con il risultato di 1-1: il gol di Sanchez per gli ospiti aveva risposto all'autogol iniziale di Dela. 

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 08 novembre 2025 alle 20:25
Autore: Raffaele Caruso
