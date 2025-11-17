Nella sede di Enel Italia a Milano si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 del Gran Galà del Calcio AIC, l’appuntamento che ogni anno premia e celebra i grandi protagonisti del calcio italiano. L’incontro, moderato da Fabio Caressa, ha anticipato i dettagli della grande serata che si terrà lunedì 1° dicembre 2025 allo Spazio Antologico – East End Studios di Milano. Il Presidente AIC Umberto Calcagno ha ricordato il valore unico del premio: "È un riconoscimento speciale perché nasce dal voto di chi vive quotidianamente il nostro sport: calciatori e calciatrici che giudicano i propri colleghi. Un premio autentico, che esalta il merito". Demetrio Albertini, che collabora all'organizzazione dell'evento, ha aggiunto: "Anche quest’anno abbiamo lavorato con AIC per creare una vera festa del calcio, capace di riunire tutte le sue componenti".
Durante la conferenza sono state inoltre svelate le shortlist maschili dalle quali usciranno i vincitori delle principali categorie: Top 11 della Serie A 2024/2025, Calciatore dell’Anno, Allenatore dell’Anno, Arbitro dell’Anno, Società dell’Anno e Miglior Giovane di Serie B. Diversi i giocatori dell'Inter presenti nelle nomination, ecco il dettaglio:
PORTIERI: David De Gea, Yann Sommer, Mile Svilar.
DIFENSORI DESTRI: Giovanni Di Lorenzo, Dodô, Denzel Dumfries.
DIFENSORI SINISTRI: Angeliño, Federico Dimarco, Nuno Tavares.
DIFENSORI CENTRALI: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Evan N’Dicka, Amir Rrahmani
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Nicolás Paz, Tijjani Reijnders.
ATTACCANTI: Lautaro Martínez, Ademola Lookman, Romelu Lukaku, Moise Kean, Mateo Retegui, Marcus Thuram.
ALLENATORE: Antonio Conte, Cesc Fàbregas, Claudio Ranieri.
SOCIETÀ: Bologna FC 1909, FC Internazionale Milano, SSC Napoli.
ARBITRI: Gianluca Aureliano, Daniele Chiffi, Daniele Doveri
MIGLIOR GIOVANE SERIE B: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Romano Floriani Mussolini (Juve Stabia).
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
