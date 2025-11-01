Il Kairat Almaty si presenterà mercoledì 5 novembre a San Siro per la sfida di Champions League contro l'Inter. Nel frattempo la formazione kazaka, che ha già festeggiato la vittoria del campionato, pensa anche a quello che verrà nella seconda parte del mese di novembre. Temirlan Anarbekov, Erkin Tapalov, Damir Kasabulat e Dastan Satpaev torneranno al club d'appartenenza dopo la sfida tra Kazakistan e Belgio, valevole per la qualificazione ai Mondiali 2026. Il motivo? La squadra li vuole a disposizione per preparare la sfida contro il Copenaghen, in programma il 26 novembre.

Una certificazione del fatto che la squadra ci tiene al massimo ad onorare l'impegno europeo.