Federico Chiesa prende il posto di Giovanni Leoni nella lista Champions League del Liverpool. A dare la conferma ufficiale è lo stesso club inglese che, in una nota diramata pochi minuti fa, comunica che "la UEFA ha approvato la richiesta di aggiungere l'italiano alla 'Lista A' dei Reds, in linea con il nuovo regolamento che consente un cambio in caso di assenza prolungata. Chiesa sostituisce Giovanni Leoni nel gruppo di giocatori idonei del club per la fase a gironi e sarà disponibile per la trasferta di Galatasaray della prossima settimana. Arne Slot ha confermato venerdì che Leoni ha subito una lesione al legamento crociato anteriore durante la vittoria in Carabao Cup contro il Southampton a metà settimana".