Sebastian Hoeneß, allenatore dello Stoccarda ha dato speranza ai tifosi riguardo al suo giocatore chiave, il centrocampista Angelo Stiller, che potrebbe essere di nuovo disponibile per la partita di Champions League contro l'Inter di mercoledì. Stiller è attualmente fermo per problemi all'adduttore e salterà anche la partita di campionato dello Stoccarda contro lo Schalke di sabato sera, ma il tecnico si dice possibilista circa un suo recupero per la sfida di San Siro: "Non escluderei una sua presenza in campo mercoledì, anche se sarebbe una decisione al limite. Proveremo di tutto. Si sta allenando liberamente. Sta affrontando le sfide con la dovuta cautela. L'obiettivo è che si senta completamente rilassato e libero. Il fastidio non è ancora del tutto scomparso, è minimo."