Come si affronta l'Inter? A questa domanda ha provato a rispondere Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Como. Di seguito le sue parole: "Non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento, serve restare in partita per tutti i 90 minuti. Domenica affrontiamo una delle migliori del campionato".

Come gli analizzate i dati che vi vedono avanti in tutto rispetto al Como?

"Sono importanti ma contano fino ad un certo punto. La differenza è che il Como è già squadra e quello che crea poi lo concretizza, noi stiamo cercando di diventarlo".