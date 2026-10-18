L'Inter ha trovato le risposte che cercava dal proprio reparto offensivo dopo il pesante infortunio di Lautaro Martinez. Nel successo per 3-1 sul campo del Bologna, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny sono andati a segno, confermando di attraversare un buon momento. Per il francese, in particolare, si tratta di un'altra prestazione convincente dopo il gol realizzato contro il Bruges in Champions League. La crescita dell'ex Parma apre nuovi scenari nelle scelte di Cristian Chivu, chiamato a individuare la coppia d'attacco per la prossima sfida europea contro lo Shakhtar Donetsk. Al momento, Bonny sembra aver guadagnato terreno su Pio Esposito.
Bonny entra e segna, che impatto dalla panchina
A Bologna, Bonny è entrato al 58' al posto di Pio Esposito e ha lasciato subito il segno. Prima ha trovato la via della rete con una bella iniziativa personale, poi si è visto annullare il gol per fuorigioco. Poco dopo, però, ha chiuso definitivamente la partita firmando il 3-1 su assist di Carlos Augusto. Una prestazione che conferma quanto già mostrato contro il Bruges, quando il francese aveva realizzato una splendida rete con un destro sotto l'incrocio. Nonostante la sconfitta dell'Inter, il suo contributo aveva rappresentato uno dei pochi segnali positivi della serata. Dopo la vittoria contro il Bologna, Bonny ha spiegato a DAZN il segreto del suo rendimento: "Abbiamo un grande gruppo con tanti giocatori. Poi arriva il tuo momento e devi essere pronto. Siamo non 11, ma 23-25. Il mister dà fiducia a tutti e questa è la nostra forza". In conferenza stampa, l'attaccante ha ribadito il concetto: "Quando il mister mi chiama in causa cerco di essere pronto. Questo è un buon momento per me e spero di continuare così".
Pio Esposito in difficoltà: Chivu valuta le alternative. Thuram resta un punto fermo
Se Bonny sta vivendo una fase positiva, anche Marcus Thuram ha ritrovato il gol contro il Bologna. Il francese ha firmato di testa la rete dell'1-1, dando il via alla rimonta nerazzurra dopo essere rimasto a secco contro il Bruges. La sua posizione nelle gerarchie offensive non sembra in discussione: salvo sorprese, sarà lui a guidare l'attacco anche nella prossima gara europea. Diversa la situazione di Francesco Pio Esposito, che contro il Bologna non è riuscito a incidere come in altre occasioni. Il giovane attaccante ha avuto una buona opportunità nel finale del primo tempo, neutralizzata da un grande intervento di Skorupski, ma nel complesso la sua prestazione è stata meno brillante del solito.
Anche contro il Bruges, quando era subentrato a Thuram, Esposito non era riuscito a lasciare il segno. Bonny, al contrario, aveva trovato il gol e dato nuova energia alla squadra. In vista della sfida con lo Shakhtar Donetsk, in programma mercoledì, il francese potrebbe quindi partire per la prima volta da titolare in questa stagione. Con Thuram favorito per una maglia, resta da capire chi lo affiancherà: al momento Bonny sembra aver superato Esposito nelle valutazioni di Chivu. L'allenatore nerazzurro non ama parlare di gerarchie rigide, ma il rendimento recente dei due attaccanti potrebbe influenzare le sue decisioni. Con Lautaro Martinez indisponibile, la sfida europea rappresenta un'occasione importante per Bonny per confermare la propria crescita. E per gli altri due per non far sentire troppo la mancanza del capitano nerazzurro.
Autore: Ludovica Ferrante
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