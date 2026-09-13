Il Feyenoord si abbatte senza pietà sul PEC Zwolle, che viene travolto da sette reti. Partita senza storia che i biancorossi di Rotterdam comandano in lungo e in largo, trovando la via del gol prima con l'autorete di Simon Graves poi con le doppiette di Nacho Ferri e Anis Hadj Moussa e le marcature di Gjivai Zechiel e Jivayno Zinhagei. Con questo successo, il Feyenoord sale a 14 punti in classifica, a meno due dal PSV Eindhoven capolista.