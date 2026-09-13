Il Feyenoord si abbatte senza pietà sul PEC Zwolle, che viene travolto da sette reti. Partita senza storia che i biancorossi di Rotterdam comandano in lungo e in largo, trovando la via del gol prima con l'autorete di Simon Graves poi con le doppiette di Nacho Ferri e Anis Hadj Moussa e le marcature di Gjivai Zechiel e Jivayno Zinhagei. Con questo successo, il Feyenoord sale a 14 punti in classifica, a meno due dal PSV Eindhoven capolista. 

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 19:12
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.