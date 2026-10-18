Vittoria per 1-3 a Bologna ieri per l'Inter. I nerazzurri, nella sfida del Dall'Ara, hanno incontrato una vecchia conoscenza: Matteo Darmian. Dopo il triplice fischio di Doveri il saluto più caloroso al legnanese lo ha dato Nicolò Barella. L'ex Como e Cagliari è uno dei pochi, con Lautaro, Bastoni e De Vrij, ad aver vissuto tutto il percorso alla Pinetina al fianco del giocatore ora al Bologna. Non a caso tra i due c'è stato un lungo abbraccio, condiviso anche dal profilo ufficiale dell'Inter su X.