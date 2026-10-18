Vittoria per 1-3 a Bologna ieri per l'Inter. I nerazzurri, nella sfida del Dall'Ara, hanno incontrato una vecchia conoscenza: Matteo Darmian. Dopo il triplice fischio di Doveri il saluto più caloroso al legnanese lo ha dato Nicolò Barella. L'ex Como e Cagliari è uno dei pochi, con Lautaro, Bastoni e De Vrij, ad aver vissuto tutto il percorso alla Pinetina al fianco del giocatore ora al Bologna. Non a caso tra i due c'è stato un lungo abbraccio, condiviso anche dal profilo ufficiale dell'Inter su X.

Sezione: News / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 21:01
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.