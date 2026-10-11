Lo Shakhtar Donetsk continua la sua corsa in campionato. Due giorni fa, gli arancioneri hanno vinto 2-0 sul campo del Veres-Rivne. Risultato sbloccato poco dopo la mezz'ora da Pedrinho, nella ripresa il raddoppio porta la firma di Matvienko. Con questa affermazione lo Shakhtar resta in testa alla classifica del campionato ucraino con 18 gol fatti e 4 subiti. E a ottobre gli ucraini si presenteranno a San Siro per giocare contro l'Inter la sfida di Champions.