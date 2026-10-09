Serata di grandi rimpianti per il Borussia Dortmund. La compagine giallonera, la quale affronterà l'Inter nel corso del maxigirone di Champions League, si è infatti vista rimontare il doppio vantaggio dal Werder Brema in occasione della 5ª giornata di Bundesliga. Succede tutto nell'ultimo quarto d'ora di gioco: scoccato l'80', le "vespe" trovano un rapido uno-due con le reti di Svensson e Schlotterbeck, le quali sembrano disegnare il prodromo della vittoria del Dortmund. Tuttavia, i biancoverdi riescono a risalire la corrente arrivando a pareggiare il match nell'arco di 5' con i sigilli di Reis e Fullkrug. Serata amara, dunque, per gli uomoni di Nico Kovac.