Così come per l'Inter, inizia anche per il Club Brugge un ciclo di fuoco di partite che vedrà i belgi sfidare proprio i nerazzurri martedì in Champions League. Ma per il momento, la sfida di San Siro non è nei pensieri del tecnico Ivan Leko che vuole concentrarsi sulla gara di domani contro il RAAL La Louvière: "Onestamente: non ho pensato a quella partita di Champions League nemmeno per un secondo. Sappiamo tutti quanto sia insidiosa una prima partita dopo la sosta per le Nazionali".

Oltretutto, la scorsa stagione con il RAAL la sua squadra ha perso ambedue le partite, di cui quella interna sfuggita dalle mani dopo essere stati avanti per 2-0 dopo un'espulsione: "Quell'ultima mezz'ora fu drammatica. Riesco ancora a sentire le sensazioni che ho provato in quel momento", ha ricordato in conferenza stampa".