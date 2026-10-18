Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è tornato in conferenza stampa sulle gare contro Juve e Inter: "I punti fatti non te li toglie nessuno e noi sappiamo bene quanto abbiamo lavorato per portarli a casa, affrontando due partite da bollino rosso con Juventus e Inter alla Unipol e tre trasferte insidiose. La mia energia Ad e i miei pensieri sono gli stessi di due mesi fa. Quando torno a casa, raccolgo informazioni per il giorno dopo al campo. Non è cambiato niente":

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 21:16
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione