Uno dei temi caldi alla vigilia di Inter-Club Brugge è senza dubbio la condizione fisica di Carlos Forbs. Esterno d'attacco classe 2004 e grande protagonista nelle ultime due stagioni dei belgi, aveva lasciato il campo acciaccato durante l'ultima partita contro il La Louviere. La sua presenza per la gara di Champions League di San Siro sembrava a rischio, ma, ora dopo ora, le sue condizioni stanno migliorando.

Le parole di Leko su Forbs

Lo ha confermato in conferenza stampa l'allenatore Ivan Leko: "È incoraggiante. Ha partecipato a parte dell'allenamento e non ha avuto problemi significativi in seguito. Speriamo che dorma bene e si svegli domani sentendosi ancora meglio". All'emittente HLN invece ha detto: "Per ora è troppo presto per dire se sarà titolare o meno. I dottori hanno detto che dobbiamo aspettare di vedere la situazione. Ovviamente mi piacerebbe farlo giocare perché è uno dei nostri giocatori migliori, ma è presto".

Il croato ha aggiunto: "Penso che per noi Carlos sia importante in ogni partita e in ogni tipo di partita. In trasferta, contro una squadra forte e che ama dominare il gioco, sappiamo dall'anno scorso quanto può trovarsi a suo agio, specialmente in uno contro uno e in transizione con la sua velocità. Diciamo che forse è più importante in alcune gare fuori casa che in casa".