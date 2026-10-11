C'è anche una nota negativa nella rotonda vittoria maturata ieri per il Club Brugge, 1-4 a domicilio ai danni del La Louviere. Al 58', infatti, il portoghese Carlos Forbs, tra i giocatori più interessanti dei nerazzurri, ha dovuto lasciare il campo per un infortunio muscolare. Dopo la partita, secondo quanto riportato da Het Belang van Limburg l'allenatore del Brugge Ivan Leko ha detto: "Carlos ha riportato un infortunio muscolare, anche se non so ancora quanto sia grave".

Poi ha continuato, guardando anche alla partita di martedì a San Siro contro l'Inter: "Se dovessimo fare a meno di Forbs contro l'Inter, con la sua velocità e la sua abilità nell'uno contro uno, dovremmo cambiare completamente il nostro piano partita. Questo cambierebbe le posizioni di quattro o cinque giocatori. Nella nostra rosa c'è solo un giocatore con le caratteristiche di Forbs. Semplicemente non possiamo sostituirlo immediatamente".