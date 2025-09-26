Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 sul Dukla, il tecnico dello Slavia Praga Jindřich Trpisovsky aggiorna sulle condizioni di due giocatori infortunati come Igoh Ogba e Jan Boril i vista della partita di Champions League contro l'Inter: "Igoh ​​martedì non ci sarà sicuramente. L'infortunio era grave e sarà a lungo termine. Boril si è allenato con noi due o tre giorni fa. C'è la possibilità che possa giocare qualche minuto. Ma per lui, è una situazione che, se peggiorasse, sarebbe grave. Vedremo quale permesso otterrà dallo staff medico. Oggi ha avuto il permesso di stare in panchina, anche perché c'era spazio. Gli piacerebbe molto, si sta allenando, ma dobbiamo tenerlo affinché l'infortunio non peggiori. Stiamo monitorando il suo carico di lavoro. Se si mette troppa pressione addosso, potrebbe tornare al punto di un mese e mezzo fa. Ogni giorno è un vantaggio per lui, essere al 100%".

Per Trpisovsky ci sarà la possibilità di misurarsi con l'Inter a sei anni di distanza dal doppio confronto della stagione 2019-2020. Quali sono le diffferenze rispetto a quell'annata? "C'è Nicolò Barella, che ha segnato a San Siro quella sera, c'è Lautaro Martinez, c'è Alessandro Bastoni. Comunque, lo stile di gioco dell'Inter è molto simile. Sappiamo tutti quanto siano forti sui calci piazzati, in contropiede. Ma noi avevamo una squadra diversa sei anni fa rispetto a oggi. Forse penserò a quella partita, ma piuttosto ci baseremo sulle loro ultime partite. Hanno nuove individualità. Credo che ciò che ci ha aiutato in certe fasi si applicherà anche all'Inter: servirà essere solidi nei duelli e nel gioco aereo. Questo sarà uno dei principi fondamentali. Non vedo l'ora di giocare la partita a San Siro. Abbiamo sempre segnato lì. Mi aspetto una partita molto aperta e molto tecnica, penso che potrebbe essere adatta a noi".