Lo Slavia Praga, prossima avversaria dell'Inter in Champions League (il 30 settembre a San Siro, ndr) non va oltre il pareggio in trasferta sul campo del Liberec. E l'eurorivale dei nerazzurri era andata anche in svantaggio, con la rete di Hodous al 14'. Ma nella ripresa è stata salvata da Kusej, che a tre minuti dalla conclusione del match ha fissato l'incontro sul definitivo 1-1.