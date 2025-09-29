Lukas Provod, centrocampista delllo Slavia Praga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter.

"Questo stadio è magico, uno dei più belli sicuramente in cui ho giocato perché trasmette un'atmosfera particolare. Sono felice di poter giocare qui per la terza volta. Spero che domani riusciremo a dimostrare la nostra forza, portando a casa un risultato - le sue parole -. La prima volta a San Siro? Avevo poca esperienza, nel frattempo ho imparato tanto, per cui spero di poter dare il mio contributo".

"Rispetto all'esordio questa è una partita diversa, perché giochiamo fuori casa. Dovremo scendere in campo organizzati allo stesso modo, ma spero anche di migliorare e di difendere meglio. Dobbiamo organizzare meglio la nostra difesa, speriamo di poter fare un'ottima prestazione".

"Essere qui per la terza volta, è un sogno raggiunto. Sono felice di giocare contro questi giocatori, è incredibile per noi poterci confrontare con giocatori che da piccoli guardavamo come degli idoli - ha aggiunto -. Ora rispetto alla prima volta qui ho più esperienza, spero di poter aiutare io i più giovani che domani scenderanno in campo qui per la prima volta".