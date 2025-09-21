La sfida tra le squadre più nobili dei Paesi Bassi, ma anche dalle deluse della prima giornata di Champions League viste le sconfitte con Union Saint-Gilloise e Ajax, termina con un punto a parte e i rimpianti da parte del PSV Eindoven, avanti due volte e due volte raggiunto dai Lancieri. Finisce 2-2 una gara comunque emozionante, dove la squadra di casa va in vantaggio prima con Ismael Saibari e poi con Yarek Gasiorowski, ma viene raggiunta dalla formazione di John Heitinga grazie alle reti di Kenneth Taylor su calcio di rigore e di Oscar Gloukh a due minuti dal novantesimo.

Ajax che con questo pareggio resta a meno uno proprio dal PSV a quota 12, col Feyenoord che può approfittare per piazzare il primo allungo in vetta alla classifica.