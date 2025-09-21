Finisce 1-1 la sfida in terra londinese tra Arsenal e Manchester City. Ci ha pensato Martinelli a pochi istanti dall'extra-time a segnare il gol del pareggio, rispondendo così a Haaland che aveva portato in vantaggio i citizens. Con questo pari esulta, di fatto, il Liverpool, visto che i gunners sono già a 5 lunghezze dai Reds.