Lo Slavia Praga vince e passa il turno di MOL Cup. La prossima avversaria dell'Inter in Champions League, in campo in trasferta contro il Brozany nei sedicesimi della competizione, risolvono la pratica con un gol per tempo: ad aprire le danze ci pensa Zmrzly, mentre nel recupero della ripresa Fully fissa il risultato sul definitivo 2-0.

Sezione: Eurorivali / Data: Mar 23 settembre 2025 alle 22:08
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
